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Polizei Dortmund

POL-DO: Nach versuchtem Tötungsdelikt: Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen einen 29-Jährigen aus Nordkirchen an. 40-Jähriger durch Messer schwer verletzt.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0482

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund.

Am gestrigen Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr an der Beethovenstraße 24 in Werne zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Beschuldigten aus Nordkirchen und einem 40-jährigen Geschädigten aus Werne, in deren Verlauf der Beschuldigte den Geschädigten mit einem Messer attackierte und schwer verletzte.

Anschließend flüchtete der 29-Jährige vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann wenig später durch die Einsatzkräfte der Polizei in Nordkirchen festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter heute einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise für Medienvertreter: Rückfragen zur Pressemeldung richten Sie bitte ausschließlich an Oberstaatsanwalt Carsten Dombert unter der Rufnummer: 0231/926-26102.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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