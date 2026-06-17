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Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Vermisste 36-jährige konnte wohlbehalten in Schwerte angetroffen werden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0485

Mit der Pressemitteilung Lfd. Nr. 0479 hatten wir um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus Schwerte gebeten. Die Frau konnte am gestrigen Abend in Schwerte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Fahndung hat sich damit erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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