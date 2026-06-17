POL-DO: Folgemeldung: Vermisste 36-jährige konnte wohlbehalten in Schwerte angetroffen werden
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0485
Mit der Pressemitteilung Lfd. Nr. 0479 hatten wir um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus Schwerte gebeten. Die Frau konnte am gestrigen Abend in Schwerte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Fahndung hat sich damit erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
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