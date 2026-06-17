Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Vermisste 36-jährige konnte wohlbehalten in Schwerte angetroffen werden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0485

Mit der Pressemitteilung Lfd. Nr. 0479 hatten wir um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 36-Jährigen aus Schwerte gebeten. Die Frau konnte am gestrigen Abend in Schwerte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Fahndung hat sich damit erledigt. Vielen Dank für die Unterstützung.

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