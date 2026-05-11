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Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW-Brand auf der BAB43

Bochum (ots)

Am Montagmorgen, den 11. Mai 2026, wurde die Feuerwehr um 07:25 Uhr zu einem PKW Brand auf der Bundesautobahn 43 in Fahrtrichtung Münster alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich kurz vor dem Autobahnkreuz Bochum.

Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Vor Ort stand ein Fahrzeug im Motorraum in Vollbrand. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen, mit einem Trupp unter Atemschutz, ein.

Am Einsatz beteiligt waren Kräfte der Feuerwache Werne. Die Einsatzstelle wurde der Autobahnpolizei übergeben. Der Einsatz konnte gegen 08:50 Uhr beendet werden.

Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im betroffenen Streckenabschnitt der BAB 43.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Dominic Evens-Iven
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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