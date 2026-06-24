Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Montag, den 22.06.2026, 18:30 Uhr, bis Dienstag, den 23.06.2026, 06:30 Uhr, betraten unbekannte Täter die Baustelle eines Gymnasiums am Dominikanerweg. Hiervon entwendeten sie diverse Werkzeuge und Bauzubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Fahrradfahrer übersehen / Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 23.06.2026, übersah eine 31-jährige PKW-Führerin aus Vechta beim Einfahren in eine Parklücke einen vorfahrtberechtigen 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta im Bereich des Pagenstertweges. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Vechtaer leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Lohne - Sachbeschädigungen auf Spielplätzen

Außendienstmitarbeiter der Stadt Lohne stellten nach Hinweisen aus der Bevölkerung diverse Sachbeschädigungen auf Spielplätzen am Adenauerring und Strothmanns Kamp/Wismarer Weg fest. So wurden Rutschen und Schaukeln beschädigt sowie Teile einer Hängebrücke offensichtlich mutwillig zerstört. In Summe wurde der Schaden bislang auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Ein genauer Tatzeitraum kann derzeit nicht eingegrenzt werden. Die Feststellungen wurden Mitte Juni getroffen. Die Stadt Lohne stellte derweil Strafanzeige gegen Unbekannt. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 21.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr einen geparkten PKW Peugeot 5008 auf einem Parkplatz am der Straße Achtern Thun. Der Verursacher hinterließ einen deutlichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite, welcher auf ca. 5000,- EUR beziffert wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Vechta - Betrunkener Fahrradfahrer auf der B 69 gestoppt

Am Dienstag, den 23.06.2026, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen männlichen Fahrradfahrer auf der B 69. Gegen 13:00 Uhr konnte dieser im Abfahrtbereich der B 69 / Lohner Straße durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine erhebliche Beeinflussung durch Alkohol bei dem 37-jährigen Vechtaer ersichtlich (3,93 Promille). Zudem wurden Verletzungen festgestellt, die eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes erforderlich machten. Im Krankenhaus wurde dem Vechtaer im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

Vechta - Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ein deutlich zu schneller Fahrradfahrer fiel einer Streifenwagenbesatzung am Dienstag, den 23.06.2026, gegen 12:00 Uhr im Bereich der Großen Straße auf. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde ersichtlich, dass das mitgeführte Pedelec als S-Pedelec zu bewerten war. Insofern waren eine Fahrerlaubnis und der Nachweis der Pflichtversicherung erforderlich, die durch den 18-jährigen Lohner nicht vorgelegt werden konnten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 23.06.2026, wurde ein 19-jähriger PKW-Führer aus Damme im Bereich der Vördener Straße gegen 23:00 Uhr kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dies machte die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Den Führerschein muss der Dammer abgeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. 202600747805

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