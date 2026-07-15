Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße Straße - Fahrer leichtverletzt

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Herdecke (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Herdecke um 15:22 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus Wetter zu einem Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße alarmiert. Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine automatische E-Call-Notrufmeldung eines Nissan.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Polizei bereits vor Ort. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw aus Fahrtrichtung Gedern aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, einen Hang hinaufgefahren und dort zum Stillstand gekommen. Aufgrund der Lage bestand die Gefahr, dass das Fahrzeug abrutschen könnte. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle und das Fahrzeug gegen weitere Bewegungen.

Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Die Bergung des Fahrzeugs erfolgte anschließend durch ein Fachunternehmen mithilfe eines Krans, da sich der Pkw in unwegsamem Gelände befand.

Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Dortmunder Landstraße leicht verletzt

Bereits am Montagabend kam es auf der Dortmunder Landstraße im Bereich der Einmündung Am Ossenbrink zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke sicherte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab. Der verletzte Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Weiterhin rückte die Feuerwehr zu insgesamt vier Tierrettungen aus.

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