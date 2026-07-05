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Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Anglerboot in Seenot auf dem Hengsteysee - Feuerwehr half

Herdecke (ots)

Hilflose Personen in einer Notlage wurde der Feuerwehr Herdecke am Samstag gegen 11:53 Uhr gemeldet. Ein Anglerboot mit zwei Personen auf dem See sollte aufgrund der Wetterlage nicht eigenständig das Ufer erreichen. Die Feuerwehr wurde zum Bereich des Seeschlösschens Niedernhof (Herdecker Stadtgebiet) alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Vater und seinen Sohn handelte, die sich mit einem Ruderboot auf dem See befunden hatten. Nach eigenen Angaben waren sie durch den starken Wind an das Ufer am Steg des Seeschlösschens getrieben worden. Das Ruderboot war dort bereits sicher festgemacht. Die beiden Paddel waren jedoch abgetrieben und lagen am Ufer unterhalb des Seeschlösschens. Die Einsatzkräfte halfen den Anglern und sammelten die im Wasser treibenden Paddel ein und übergaben sie den Anglern. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Ein Schlauchboot war im Einsatz. Ein zweites Boot stand an der Slipstelle Im Schiffwinkel in Bereitstellung. 13 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Einsatz am Gemeinschaftskrankenhaus

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Herdecke bereits gegen 23:54 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Krankenhaus alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Patient vorsätzlich einen Handfeuermelder betätigt hatte. Ein Brandereignis lag nicht vor. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr mit einem Löschzug konnte anschließend beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Christian Arndt
Telefon: +49 (0)163 86 11 240
E-Mail: christian.arndt@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

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