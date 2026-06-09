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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte in zivil beleidigt - Strafanzeige und Bericht an das Straßenverkehrsamt

Gelsenkirchen (ots)

Die falschen Adressaten für gleich mehrere Beleidigungen hatte sich ein 19-jähriger Gelsenkirchener am Montagmorgen, 8. Juni 2026, ausgesucht. Zwei Polizeibeamte waren in zivil gegen 8 Uhr in Schalke unterwegs. Mit ihrem Auto bogen sie von dem Hüttweg auf die Bismarckstraße ein und befanden sich im stockenden Verkehr. Der 19-Jährige fühlte sich aus einem unerklärlichen Grund in seiner Fahrt eingeschränkt und steuerte sein Auto neben das Fahrzeug der Beamten und betätigte seine Hupe. Durch die geöffnete Seitenscheibe beleidigte er die Beamten. Die Polizisten gaben sich unmittelbar als solche zu erkennen und forderten den Mann auf, für eine Kontrolle an den Straßenrand zu fahren. Darauf reagierte der Gelsenkirchener mit einer weiteren Beleidigung. Im weiteren Verlauf wurde eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt, bei der sich der Mann gleichbleibend aggressiv und uneinsichtig zeigte.

Hinsichtlich dieser Umstände ist davon auszugehen, dass sich der 19-Jährige auch weiterhin aggressiv gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden verhalten wird. Deshalb fertigten die Beamten einen Bericht für das Straßenverkehrsamt mit der Bitte um Überprüfung der Fahrtauglichkeit sowie eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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