Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Sechs Einsätze innerhalb von vier Stunden - Behinderungen erschweren Einsatzabläufe

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Herdecke zwischen 09:00 Uhr und 13:06 Uhr zu insgesamt sechs Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Teilweise liefen die Einsätze zeitgleich. Im Einsatz waren unter anderem ein Löschzug, ein HLF, ein Einsatzleitwagen und mehrere Mehrzweckfahrzeuge sowie ein weiteres Löschfahrzeug. Im Verlauf mehrerer Einsätze kam es wiederholt zu Behinderungen durch Verkehrsteilnehmer und anwesende Personen.

Den Auftakt bildete um 09:00 Uhr eine Alarmierung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Gartenstraße. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass angebranntes Essen zu einer Verrauchung der Wohnung geführt hatte. Da keine Dunstabzugshaube vorhanden war, hatte sich der Rauch in der Wohnung ausgebreitet. Ein Löschzug kontrollierte die Einsatzstelle. Der Einsatz endete um 09:34 Uhr.

Bereits um 09:54 Uhr wurde ein HLF zum Krankenhaus Herdecke alarmiert. In der Notaufnahme benötigte eine Person technische Unterstützung, nachdem sich ein Ring infolge einer Schwellung nach einem Insektenstich nicht mehr vom Finger entfernen ließ. Nach vorsichtiger Behandlung der Schwellung konnte der Ring abgezogen werden. Technisches Gerät kam hier nicht zum Einsatz. Der Einsatz war um 10:25 Uhr beendet.

Währenddessen erfolgte um 09:59 Uhr die Alarmierung zu einer Ölspur auf der Gederner Straße. Im Kreuzungsbereich wurden Ölflecken festgestellt. Die Einsatzkräfte streuten die betroffenen Stellen ab und stellten Ölwarnschilder auf. Der Einsatz endete um 11:09 Uhr.

Noch während dieser Arbeiten wurde die Feuerwehr um 10:57 Uhr zu einer weiteren Ölspur in die Mühlenstraße alarmiert. Die Fahrbahn musste gesperrt werden, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur ab und stellten Warnschilder auf.

Die Vollsperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Trotz der erkennbaren Absperrmaßnahmen missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Sperrung und umfuhren Absicherungen. Einsatzkräfte wurden dadurch wiederholt gefährdet und die Einsatzmaßnahmen erheblich beeinträchtigt. Zusätzlich banden fortlaufende Nachfragen und Diskussionen Personal, das an anderer Stelle effizienter gewesen wäre. So fragte ein Autofahrer eine Einsatzkraft: 'Spinnen Sie?', nachdem ihm die Durchfahrt verweigert worden war. Ein Rollerfahrer erklärte, er wolle 'nur eben am Verkehrsleitkegel vorbeifahren', um den gesperrten Kreisverkehr zu passieren. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer versuchte, trotz der Sperrung über die Gegenfahrbahn weiterzufahren und musste von Einsatzkräften gestoppt werden. Diese wiederholten Zwischenfälle führten dazu, dass sich die Einsatzdauer zusätzlich verlängerte. Der Einsatz endete um 12:22 Uhr.

Unmittelbar vor dem Abschluss dieses Einsatzes machten Passanten im Bereich eines nahegelegenen Supermarktes auf eine zusammengebrochene Person aufmerksam. Feuerwehrkräfte übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung. Auch an dieser Einsatzstelle mussten anwesende aufgefordert werden, den Arbeitsbereich der Einsatzkräfte freizuhalten.

Bereits um 12:44 Uhr folgte die nächste Alarmierung. Auf dem Parkplatz eines Discounters war Rauch aus einem Gully gemeldet worden. Ein Löschfahrzeug kontrollierte die Einsatzstelle, leerte den Fangkorb und flutete ihn mit Wasser. Der Einsatz endete um 13:06 Uhr.

Innerhalb von gut vier Stunden bewältigte die Feuerwehr damit sechs Einsätze, die teilweise parallel abgearbeitet werden mussten. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Absperrungen und Anweisungen der Einsatzkräfte dem Schutz aller Beteiligten dienen. Freigehaltene Arbeitsbereiche und die Beachtung von Sperrungen tragen dazu bei, Einsätze zügig und sicher durchführen zu können.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell