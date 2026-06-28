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Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 4 Kleineinsätze am Wochenende

Herdecke (ots)

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr Herdecke gegen 2:20 Uhr zum Dahlienweg aus, nachdem eine Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet worden war. Da ein schadenfreier Zugang zur Wohnung nicht möglich war, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt. Die Patientin wurde an den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert.

Bereits am Samstagabend wurde gegen 22:05 Uhr ein Wassereintritt in ein Gebäude in der Berliner Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort nur geringe Wassermengen im Keller vor, sodass aufgrund der Geringfügigkeit kein weiteres Einschreiten möglich war. In der Nacht zu Samstag rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte gegen 3:47 Uhr zum Westender Weg aus, da sich ein Teil einer Baumkrone gelöst und auf den Gehweg sowie die Straße gestürzt war. Die Feuerwehr beseitigte das Geäst mit zwei Sägen und reinigte die Verkehrsfläche grob.

Am Freitag wurde gegen 17:01 Uhr mit dem Stichwort "Tier in Notlage" zur Hauptstraße alarmiert, wo bereits eingefangene Enten übernommen und an einem nahegelegenen See wieder ausgesetzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
Einsatzführungsdienst
Pressestelle
Fabian Westerhoff
Telefon: +49 (0)160 912 316 69
E-Mail: fabian.westerhoff@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

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