Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Hitzewelle sorgt für Verschiebung des Blaulichttages

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wollte am 27. Juni 2026 anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums eigentlich zahlreiche Gäste zum Blaulichttag am Bleichstein begrüßen.

Die angekündigten Temperaturen und die anhaltende Hitzewelle stellen die Einsatzkräfte bereits im regulären Einsatzdienst vor besondere Herausforderungen. Daher wurde nach intensiven Beratungen beschlossen, den Blaulichttag im Sinne aller Einsatzkräfte und zur Sicherheit der Gäste zu verschieben.

"Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dennoch hat die Sicherheit aller und die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr oberste Priorität", so ein Feuerwehrsprecher.

Intern läuft die Suche nach einem Ersatztermin für den Blaulichttag bereits auf Hochtouren. Sobald ein Termin gefunden wurde, wird dieser frühzeitig bekanntgegeben.

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