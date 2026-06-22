Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Einladung an die Presse: 150 Jahre Feuerwehr Herdecke - Blaulichttag auf dem Bleichstein am kommenden Samstag

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Herdecke (ots)

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Jubiläumsjahres folgt mit dem Blaulichttag auf dem Bleichstein das zweite große Highlight im Rahmen des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Veranstaltung in Ihrem Medium ankündigen und auf das vielfältige Programm aufmerksam machen.

Wann: Samstag, 27.6.2026 - 11:00 bis 17:00 Uhr Wo: Bleichsteingelände an der Wiese und Schotterparkplatz, Herdecke

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Fahrzeugausstellungen, Einsatzvorführungen und spannenden Einblicken in die Arbeit der Feuerwehr.

Zu den Programmhöhepunkten gehören unter anderem:

- Vorstellung moderner Einsatzfahrzeuge

- Vorführungen zu Fett- und Spraydosenexplosionen

- Präsentation der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr

- Einsatzübung der Jugendfeuerwehr

- ABC-Einsatzübung

- Sanitätsübung / Erste Hilfe auch zum Mitmachen

- Vorführung Technischer Hilfeleistung

Der Blaulichttag richtet sich an die gesamte Bevölkerung und bietet die Möglichkeit, die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte hautnah kennenzulernen. Die Freiwillige Feuerwehr sucht zudem noch ehrenamtliche Helfer im Alter von 17-55 Jahren. Wer sich hier informieren möchte, ist auch sehr willkommen. Man muss in Herdecke wohnen oder arbeiten und nicht vorbestraft sein.

Für Ihre Unterstützung bei der Ankündigung der Veranstaltung bedanken wir uns bereits heute herzlich.

Ansprechpartner für Medien und Journalisten sind an diesem Tag die beiden stellvertretenden Pressesprecher Fabian Westerhoff und Gene Wagner.

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