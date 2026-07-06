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Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Starke Rauchentwicklung am Poethen - Illegale Müllverbrennung führt zu Flächen- und Vegetationsbrand - Kleinbrand am Montag im Industriebetrieb

FW-EN: Starke Rauchentwicklung am Poethen - Illegale Müllverbrennung führt zu Flächen- und Vegetationsbrand - Kleinbrand am Montag im Industriebetrieb
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Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Sonntag und Montag zu zwei Einsätzen ausrücken.

Am Sonntag um 11:57 Uhr wurde die Feuerwehr zunächst zu einem gemeldeten Kleinbrand in den Ortsteil Poethen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gingen weitere Meldungen ein, wonach die Straße im Bereich der Einsatzstelle stark verraucht sei. Aufgrund dieser Informationen wurde die Alarmstufe vorsorglich erhöht.

Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, dass offenbar in einer alten und nach oben hin offenen Garage Abfälle verbrannt worden waren. Die angrenzenden Bäume waren ebenfalls in Brand geraten. Durch den entstandenen Funkenflug hatte sich das Feuer ebenfalls bereits auf eine angrenzende Wiesenfläche ausgebreitet. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, leitete die Feuerwehr umgehend die Brandbekämpfung ein. Mit zwei C-Rohren wurden sowohl der Brand in der Garage als auch die rund 30 Meter entfernte brennende Wiesenfläche abgelöscht. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Den Verursacher erwarten nun ein Bußgeldverfahren wegen der offenbar illegalen Abfallverbrennung sowie die Prüfung eines Kostenersatzes für den Feuerwehreinsatz.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Verbrennen von Abfällen im Stadtgebiet Herdecke grundsätzlich verboten ist und erhebliche Gefahren für Mensch, Umwelt und Sachwerte gerade bei der derzeit trockenen Wetterlage verursachen kann. Im Einsatz waren rund 15 Feuerwehrangehörige mit vier Fahrzeugen.

Lampe brannte im Industriebetrieb

Ebenfalls am Montag um 11:38 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem chemischen Industriebetrieb in der Wetterstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ursache war ein Rauchmelder in einem Büro- und Lagerbereich. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte eine leichte Verrauchung sowie deutlichen Brandgeruch in einem Meisterbüro fest. Nach ersten Erkenntnissen hatte zuvor eine Lampe einen technischen Defekt und war in Brand geraten. Der Betriebselektriker hatte die Stromversorgung bereits abgeschaltet. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester auszuschließen, und entrauchte das Büro mit einem Elektrolüfter. Anschließend konnte die Einsatzstelle an den Betrieb übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Christian Arndt
Telefon: +49 (0)163 86 11 240
E-Mail: christian.arndt@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

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