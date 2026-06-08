PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gemeldeter Gebäudeeinsturz Eisenwerkstr.

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen (08.06.2026) um 06:56 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Gebäudeeinsturz" zur Eisenwerkstrasse alarmiert. Aufgrund des Stichwortes und der unklaren Lage wurde eine Vielzahl von Kräften und Einsatzmitteln entsandt. Vor Ort konnte Einsatzleiter Stefan Rohde jedoch schnell Entwarnung geben.

Im Laufe des Wochenendes waren Teile des Dachs eines eingeschossigen Flachbaus auf etwa 100 m² eingestürzt und in die darunter liegende Halle gefallen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab, erkundete die Situation unter anderem über die Drehleiter von oben, sperrte die Gasversorgung über einen Flüssiggastank ab und ließ das Gebäude durch den Stromnetzbetreiber AVU Netz freischalten. Da unklar ist, wie die Statik des Gebäudes betroffen ist und ob weitere Einsturzgefahr besteht werden ein Baufachberater des THW sowie die zuständigen Ämter der Stadt das Gebäude noch im Laufe des Vormittages in Augenschein nehmen.

Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort bzw. auf dem Weg zur Einsatzstelle. Einige Kräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen, nachdem vor Ort klar war, dass sich keine Menschen in Gefahr befanden. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung sowie die Wehrführung. Der Leiter der Feuerwehr Oliver Dag ließ sich vor Ort von seinen Einsatzkräften informieren und war mit dem schnellen und strukturierten Einsatzablauf sehr zufrieden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:19

    FW-EN: Abschlussmeldung: Umgestürzter LKW auf der Wittener Straße

    Schwelm (ots) - Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm ist seit ca. 13 Uhr beendet. Die Einsatzstelle wurde an die untere Wasserbehörde übergeben. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schwelm über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02336 916800 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:06

    FW-EN: Umgestürzter LKW auf der Wittener Straße

    Schwelm (ots) - Die Feuerwehr Schwelm wurde am heutigen Montag um 10:16 Uhr zu einem umgestürzten Lkw auf der Wittener Straße alarmiert. Unmittelbar rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit zwei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich folgende Lage dar: Ein mit Sand beladener Sattelzug war von der Fahrbahn abgekommen und seitlich auf einem Feld zum Liegen gekommen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren