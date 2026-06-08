Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gemeldeter Gebäudeeinsturz Eisenwerkstr.

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen (08.06.2026) um 06:56 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Gebäudeeinsturz" zur Eisenwerkstrasse alarmiert. Aufgrund des Stichwortes und der unklaren Lage wurde eine Vielzahl von Kräften und Einsatzmitteln entsandt. Vor Ort konnte Einsatzleiter Stefan Rohde jedoch schnell Entwarnung geben.

Im Laufe des Wochenendes waren Teile des Dachs eines eingeschossigen Flachbaus auf etwa 100 m² eingestürzt und in die darunter liegende Halle gefallen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab, erkundete die Situation unter anderem über die Drehleiter von oben, sperrte die Gasversorgung über einen Flüssiggastank ab und ließ das Gebäude durch den Stromnetzbetreiber AVU Netz freischalten. Da unklar ist, wie die Statik des Gebäudes betroffen ist und ob weitere Einsturzgefahr besteht werden ein Baufachberater des THW sowie die zuständigen Ämter der Stadt das Gebäude noch im Laufe des Vormittages in Augenschein nehmen.

Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort bzw. auf dem Weg zur Einsatzstelle. Einige Kräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen, nachdem vor Ort klar war, dass sich keine Menschen in Gefahr befanden. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung sowie die Wehrführung. Der Leiter der Feuerwehr Oliver Dag ließ sich vor Ort von seinen Einsatzkräften informieren und war mit dem schnellen und strukturierten Einsatzablauf sehr zufrieden.

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