FW-EN: Abschlussmeldung: Umgestürzter LKW auf der Wittener Straße
Schwelm (ots)
Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert.
Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm ist seit ca. 13 Uhr beendet. Die Einsatzstelle wurde an die untere Wasserbehörde übergeben.
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