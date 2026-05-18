PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Abschlussmeldung: Umgestürzter LKW auf der Wittener Straße

Schwelm (ots)

Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm ist seit ca. 13 Uhr beendet. Die Einsatzstelle wurde an die untere Wasserbehörde übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren