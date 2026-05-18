Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Abschlussmeldung: Umgestürzter LKW auf der Wittener Straße

Schwelm (ots)

Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm ist seit ca. 13 Uhr beendet. Die Einsatzstelle wurde an die untere Wasserbehörde übergeben.

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