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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, ereignete sich zwischen 22:30 Uhr und 22:40 Uhr in der Straße Ölhafendamm, in Höhe der Hausnummer 35, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt und erheblicher Sachschaden verursacht wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Pkw - mutmaßlich ein dunkler Audi, Limousine - die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender Pkw ausweichen und stieß dabei gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Fahrer dieses Pkw wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern oder seinen gesetzlichen Mitteilungspflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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