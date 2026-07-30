Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Mülltonne beschädigt Hausfassade

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 29.07.2026, gegen 11:17 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Jever zu einem Brand einer Papiermülltonne. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Nachbarin eine Rauchentwicklung am Nachbargrundstück. Bei einer näheren Nachschau stellte sie Flammen im Bereich einer Papiermülltonne fest und verständigte die Feuerwehr. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten versuchten, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Aufgrund der fortgeschrittenen Brandentwicklung gelang dies jedoch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Jever konnte das Feuer anschließend löschen. Durch den Brand wurden die Papiermülltonne, ein Fenster sowie die Fassade des Wohnhauses beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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