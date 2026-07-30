Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Hohenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Hohenkirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 28.07.2026, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, den 29.07.2026, 04:30 Uhr, kam es in der Jeverschen Straße in Hohenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Opel Corsa ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Höhe eines Farbenfachgeschäftes in Fahrtrichtung Mederns abgestellt.

Als der Geschädigte sein Fahrzeug am frühen Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr beladen wollte, stellte er einen frischen Unfallschaden im vorderen linken Fahrzeugbereich fest.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wangerland unter 04463 808910 oder der Polizei Jever unter 04461 74490 in Verbindung zu setzen

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