Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Elektronikfachgeschäft

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, kam es gegen 17:10 Uhr in einem Elektronikfachgeschäft in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 28-jähriger Mann ein Paar Kopfhörer aus der Umverpackung und versteckte diese in seiner Kleidung. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von 89,99 Euro zu bezahlen. Der Mann wurde nach Verlassen des Kassenbereichs von Mitarbeitern angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

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