PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Betrugsmasche

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Weidenstraße in Wilhelmshaven zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 87-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zur Wohnung des Seniors. Während einer der Täter den Geschädigten ablenkte, nutzte der zweite die Gelegenheit, Bargeld zu entwenden.

Anschließend flüchteten beide Männer in Richtung des Parkplatzes an der Weidenstraße.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

* männlich

* etwa 40 bis 50 Jahre alt * ein Täter trug einen grau-braunen Arbeitsanzug sowie eine Cappy * der zweite Täter war mit einem blauen Arbeitsanzug bekleidet

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Männer gesehen haben oder Hinweise zu deren Identität oder Fluchtrichtung geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Polizei gibt Präventionshinweise

Der aktuelle Fall zeigt erneut, dass Betrüger gezielt die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen älterer Menschen ausnutzen. Die Polizei rät daher:

* Lassen Sie unbekannte Personen nicht ungeprüft in Ihre Wohnung. * Verlangen Sie grundsätzlich einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. * Im Zweifel rufen Sie bei dem jeweiligen Versorgungsunternehmen an - nutzen Sie dabei ausschließlich die Ihnen bekannten Telefonnummern und nicht die Angaben der angeblichen Mitarbeiter. * Vereinbaren Sie, wenn möglich, dass eine Vertrauensperson anwesend ist.

Echte Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen kündigen notwendige Arbeiten in der Regel im Voraus an und haben Verständnis dafür, wenn Sie deren Berechtigung überprüfen. Eine gesunde Skepsis schützt vor Straftaten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 12:10

    POL-WHV: Diebstahl von Europaletten und Stühlen - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 27.07.2026, gegen 19:45 Uhr, beobachtete eine Zeugin drei bislang unbekannte Jugendliche beziehungsweise Kinder an einem Mehrfamilienhaus in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Personen über ein Baugerüst auf das Dach des Gebäudes und brachten anschließend zwei Stühle sowie drei ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 12:51

    POL-WHV: Sachbeschädigung in Varel

    Varel (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr wurde der sogenannte Rauchpavillon auf dem Gelände des St.-Johannes-Hospitals mit einem Holzpfosten beschädigt, der durch eine der Scheiben geworfen wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe von drei Mädchen, die sich jeweils mit einem E-Scooter in Richtung B437 entfernten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren