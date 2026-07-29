Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Betrugsmasche

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Weidenstraße in Wilhelmshaven zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 87-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zur Wohnung des Seniors. Während einer der Täter den Geschädigten ablenkte, nutzte der zweite die Gelegenheit, Bargeld zu entwenden.

Anschließend flüchteten beide Männer in Richtung des Parkplatzes an der Weidenstraße.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

* männlich

* etwa 40 bis 50 Jahre alt * ein Täter trug einen grau-braunen Arbeitsanzug sowie eine Cappy * der zweite Täter war mit einem blauen Arbeitsanzug bekleidet

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Männer gesehen haben oder Hinweise zu deren Identität oder Fluchtrichtung geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Polizei gibt Präventionshinweise

Der aktuelle Fall zeigt erneut, dass Betrüger gezielt die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen älterer Menschen ausnutzen. Die Polizei rät daher:

* Lassen Sie unbekannte Personen nicht ungeprüft in Ihre Wohnung. * Verlangen Sie grundsätzlich einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. * Im Zweifel rufen Sie bei dem jeweiligen Versorgungsunternehmen an - nutzen Sie dabei ausschließlich die Ihnen bekannten Telefonnummern und nicht die Angaben der angeblichen Mitarbeiter. * Vereinbaren Sie, wenn möglich, dass eine Vertrauensperson anwesend ist.

Echte Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen kündigen notwendige Arbeiten in der Regel im Voraus an und haben Verständnis dafür, wenn Sie deren Berechtigung überprüfen. Eine gesunde Skepsis schützt vor Straftaten.

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