Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Bedrohung und Beleidigung in Bankfiliale
Varel (ots)
Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 08:30 Uhr, kam es in einer Bankfiliale in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter bedroht und beleidigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann die Filiale und stellte fest, dass sein Konto nicht über die erforderliche Deckung verfügte. In der Folge reagierte er zunehmend aufgebracht und erhob gegenüber einer Mitarbeiterin lautstark seine Stimme. Als der Filialleiter den Mann aufforderte, die Filiale zu verlassen, drohte dieser ihm verbal Schläge an und spuckte dem Mitarbeiter anschließend aus kurzer Distanz ins Gesicht. Der Mann verließ die Bank noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeikräfte. Der Beschuldigte konnte jedoch identifiziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.
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