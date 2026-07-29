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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung und Beleidigung in Bankfiliale

Varel (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 08:30 Uhr, kam es in einer Bankfiliale in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter bedroht und beleidigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann die Filiale und stellte fest, dass sein Konto nicht über die erforderliche Deckung verfügte. In der Folge reagierte er zunehmend aufgebracht und erhob gegenüber einer Mitarbeiterin lautstark seine Stimme. Als der Filialleiter den Mann aufforderte, die Filiale zu verlassen, drohte dieser ihm verbal Schläge an und spuckte dem Mitarbeiter anschließend aus kurzer Distanz ins Gesicht. Der Mann verließ die Bank noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeikräfte. Der Beschuldigte konnte jedoch identifiziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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