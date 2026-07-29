Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin - 71-Jährige schwer verletzt
Jever (ots)
Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 17:23 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Adolf-Ahlers-Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer die Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Adolf-Ahlers-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 71-jährige Radfahrerin, die den parallel zur Bahnhofstraße verlaufenden Radweg in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.
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