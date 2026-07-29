Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige führen Cuttermesser mit sich

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 14:04 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 18 Jahren gemeinsam verschiedene Süßwaren. Darüber hinaus entfernten sie an zwei Flaschen Jägermeister die Warensicherung.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass beide Tatverdächtigen während der Tatausführung jeweils ein Cuttermesser mit sich führten. Aufgrund dieses Umstandes wird gegen sie wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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