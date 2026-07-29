Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kupferkabeln auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 27.07.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, den 28.07.2026, 07:00 Uhr, kam es auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter rund 125 Meter Kupferkabel unterschiedlicher Querschnitte sowie 15 Meter Netzwerkkabel. Darüber hinaus wurde eine Versorgungsleitung durchtrennt und dadurch beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Preußenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

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