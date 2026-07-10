Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Diebstahl einer wertvollen Bronzefigur von Friedhof - Polizei sucht Zeugen

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Altdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 01.07.2026 bis zum 09.07.2026 eine Bronzefigur von einem Grab auf dem Friedhof in der Friedhofstraße entwendet. Nach ersten Erkenntnissen schraubten die Diebe die Figur fachmännisch von einer steinernen Grabplatte ab. Der Wert des Diebesguts wird auf über 600 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

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