Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Kind bei Fußballspiel leicht verletzt
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwochabend, den 29.07.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Hinterhof in der Annenstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte ein 15-Jähriger im Hinterhof Fußball. Dabei traf ein Ball einen vorbeilaufenden, unbeteiligten siebenjährigen Jungen am Kopf. Der Siebenjährige klagte anschließend über Kopfschmerzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.
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