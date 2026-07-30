Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Fußballspiel leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, den 29.07.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Hinterhof in der Annenstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte ein 15-Jähriger im Hinterhof Fußball. Dabei traf ein Ball einen vorbeilaufenden, unbeteiligten siebenjährigen Jungen am Kopf. Der Siebenjährige klagte anschließend über Kopfschmerzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

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