Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tankstellenüberdachung beschädigt und geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Nienborger Straße;

Unfallzeit: zwischen 13.06.2026, 14.00 Uhr und 15.06.2026, 09.45 Uhr;

Das Dach einer Tankstelle beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau. Nach Angaben des Zeugen ereignete sich der Verkehrsunfall in der Zeit zwischen 13.06.2026, 14.00 Uhr und 15.06.2026, 09.45 Uhr. Der Flüchtige entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An der Tankstellenüberdachung entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zeugen können sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 wenden. (jh)

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