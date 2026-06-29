Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Wohnung - Schmuck und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 23.30 Uhr, sind Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung an der Luisenstraße eingedrungen.

Die Bewohner stellten nach ihrer Rückkehr in die Wohnung fest, dass sich Unbekannte gewaltsam unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Wohnung gezielt nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.

Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Melle bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Luisenstraße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05422/9226-0 zu melden

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