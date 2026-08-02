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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Oldenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots)

Am Samstag den 01.08.2026 gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer auf dem Gelände eines Supermarktes im Oldenburger Stadtnorden in einen PKW gesetzt und entfernt hätten. Im Rahmen der Fahndung konnte das betreffende Fahrzeug an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters angetroffen werden. Der Fahrzeugführer bestritt zunächst, das Fahrzeug geführt zu haben. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse konnte er jedoch als Fahrzeugführer identifiziert werden. Da sich im Rahmen der Kontrolle Anhaltspunkte für eine alkoholbedingte Beeinflussung ergaben, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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