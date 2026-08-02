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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Oldenburg - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Oldenburg (ots)

Am Samstag den 01.08.2026 gegen 21:35 Uhr, kam es auf der Wehdestraße in 26123 Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Krafträdern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Wehdestraße in Fahrtrichtung Norden. Zeitgleich war ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad auf der Wehdestraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer von ihren Fahrzeugen geschleudert und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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