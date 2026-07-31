Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Polizei im Ammerland: Sicherheit erfahren - Eine informative Radtour mit der Polizei
Ein Dokument
Oldenburg (ots)
Die Polizei im Landkreis Ammerland lädt zu einer informativen Radtour ein. Auf der gemeinsamen Tour wird an verschiedenen Punkten im Ortsbereich erläutert, wie man sich vor Verkehrsunfällen, Diebstahl, Betrug und anderen Straftaten schützen kann.
Das Präventionsteam der Polizei wird die Teilnehmenden aufklären über knifflige Verkehrssituationen und anhand praktischer Beispiele konkrete Verhaltensempfehlungen geben, mit denen man sich vor Unfällen und Kriminalität schützen kann. Der verkehrssichere Umgang mit dem (Elektro-) Fahrrad stehen bei der Aktion ebenso im Fokus wie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Diebstahlsschutzes.
Startpunkt ist jeweils die örtliche Polizeidienststelle. Es handelt sich je nach Standort um Radtouren mit einer Gesamtstrecke von 10 - 15 km.
Es steht nur eine begrenzte Teilnehmerzahl für die Termine zur Verfügung. Anmeldungen für alle Touren nimmt die Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-114 entgegen. Mitbringen müssen die Interessenten ein verkehrssicheres Fahrrad. Wünschenswert wäre das Tragen eines Fahrradhelmes.
Folgende Termine werden angeboten:
Montag, 17. August, 10 - 12 Uhr in Bad Zwischenahn
Dienstag, 18. August, 10 - 12 Uhr in Rastede
Mittwoch, 19. August, 10 - 12 Uhr in Edewecht
Freitag, 21. August, 10-12 Uhr in Rastede
Dienstag, 25. August, 10 - 12 Uhr in Augustfehn
Freitag, 28. August, 10-12 Uhr in Westerstede
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell