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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei im Ammerland: Sicherheit erfahren - Eine informative Radtour mit der Polizei

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Oldenburg (ots)

Die Polizei im Landkreis Ammerland lädt zu einer informativen Radtour ein. Auf der gemeinsamen Tour wird an verschiedenen Punkten im Ortsbereich erläutert, wie man sich vor Verkehrsunfällen, Diebstahl, Betrug und anderen Straftaten schützen kann.

Das Präventionsteam der Polizei wird die Teilnehmenden aufklären über knifflige Verkehrssituationen und anhand praktischer Beispiele konkrete Verhaltensempfehlungen geben, mit denen man sich vor Unfällen und Kriminalität schützen kann. Der verkehrssichere Umgang mit dem (Elektro-) Fahrrad stehen bei der Aktion ebenso im Fokus wie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Diebstahlsschutzes.

Startpunkt ist jeweils die örtliche Polizeidienststelle. Es handelt sich je nach Standort um Radtouren mit einer Gesamtstrecke von 10 - 15 km.

Es steht nur eine begrenzte Teilnehmerzahl für die Termine zur Verfügung. Anmeldungen für alle Touren nimmt die Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-114 entgegen. Mitbringen müssen die Interessenten ein verkehrssicheres Fahrrad. Wünschenswert wäre das Tragen eines Fahrradhelmes.

Folgende Termine werden angeboten:

Montag, 17. August, 10 - 12 Uhr in Bad Zwischenahn

Dienstag, 18. August, 10 - 12 Uhr in Rastede

Mittwoch, 19. August, 10 - 12 Uhr in Edewecht

Freitag, 21. August, 10-12 Uhr in Rastede

Dienstag, 25. August, 10 - 12 Uhr in Augustfehn

Freitag, 28. August, 10-12 Uhr in Westerstede

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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