Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen und Diebstählen

Oldenburg (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu mehreren Einbruchs- und Diebstahlsdelikten aufgenommen, die sich in den vergangenen Tagen im Oldenburger Stadtgebiet ereignet haben. In allen Fällen werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Dienstag, 28. Juli 2026, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 29. Juli 2026, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in der Sophie-Schütte-Straße. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten einen Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt (908735).

In der Nacht zu Donnerstag, 30. Juli 2026, kam es gegen 01:50 Uhr zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in der Donnerschweer Straße, nahe des Großen Kuhlenwegs. Die bislang unbekannte Täterschaft schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet (909733).

Bereits im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel aus dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Zweigstraße. Am Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 20:30 Uhr, kam es an derselben Baustelle zu einem weiteren Diebstahlsversuch. Der Unbekannte hatte bereits Kupferkabel durchtrennt, als er bei der Tatausführung gestört wurde und flüchtete (906307).

Zu einem Einschleichdiebstahl kam es am Mittwochmorgen, 29. Juli 2026, zwischen 05:45 Uhr und 06:00 Uhr in der Weddigenstraße. Bislang unbekannte Täter gelangten über den Garten auf das rückwärtige Grundstück eines Wohnhauses und nutzten eine zum Lüften geöffnete Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Dort entwendeten sie Portemonnaies und flüchteten anschließend unerkannt (905962).

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.

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