Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Dieb klaut in Praxis für Krankengymnastik

Bislang im Dunkeln tappen die ermittelnden Beamten in Bezug auf einen Diebstahl von vor allem Bargeld in einer Krankengymnastikpraxis in der Riedlinger Straße in Sigmaringen, welcher sich am Freitag gegen 15.30 Uhr ereignet haben muss. Dabei wurde durch den Täter die unverschlossene Praxis betreten und in der Folge eine verschlossene Schublade gewaltsam aufgerissen. Darin befand sich eine Geldkassette sowie eine Geldmappe, was beides vom Täter mitgenommen wurde. Bei einer Absuche des Nahbereichs konnten die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sigmaringen die entwendete Geldkassette sowie Inhalte der Geldmappe in einem Gebüsch auffinden. In der Geldmappe befand sich unter anderem noch Münzgeld. Das Scheingeld jedoch fehlte und wurde ebenso wie das Geld aus der Geldkassette offensichtlich vom Täter mitgenommen. Insgesamt erbeutete der unbekannte Täter eine Summe im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Rahmen der Ermittlungen führten die Beamten eine Spurensicherung durch. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 in Verbindung zu setzen.

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