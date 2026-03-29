PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Dieb klaut in Praxis für Krankengymnastik

Bislang im Dunkeln tappen die ermittelnden Beamten in Bezug auf einen Diebstahl von vor allem Bargeld in einer Krankengymnastikpraxis in der Riedlinger Straße in Sigmaringen, welcher sich am Freitag gegen 15.30 Uhr ereignet haben muss. Dabei wurde durch den Täter die unverschlossene Praxis betreten und in der Folge eine verschlossene Schublade gewaltsam aufgerissen. Darin befand sich eine Geldkassette sowie eine Geldmappe, was beides vom Täter mitgenommen wurde. Bei einer Absuche des Nahbereichs konnten die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sigmaringen die entwendete Geldkassette sowie Inhalte der Geldmappe in einem Gebüsch auffinden. In der Geldmappe befand sich unter anderem noch Münzgeld. Das Scheingeld jedoch fehlte und wurde ebenso wie das Geld aus der Geldkassette offensichtlich vom Täter mitgenommen. Insgesamt erbeutete der unbekannte Täter eine Summe im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Rahmen der Ermittlungen führten die Beamten eine Spurensicherung durch. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 09:16

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Flucht vor der Polizei führt zu Verkehrsunfällen Mehrere verbeulte Autos mit insgesamt 36.000 Euro Sachschaden sowie eine leicht verletzte Polizeibeamtin sind am Samstag um kurz nach 06.00 Uhr in Ravensburg das Ergebnis der Flucht eines 19-jährigen Audifahrers vor der Polizei. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Er war leicht alkoholisiert. Vermutlich von einer Diskothek ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 09:13

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Deggenhausertal Motorrad kollidiert mit Postzusteller - Motorradfahrer leicht verletzt Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer, als er am Samstag um 14.50 Uhr in der Untersigginger Straße im Deggenhausertal mit dem Kleintransporter eines Postzustellers kollidierte. Der 60-jährige Postzusteller war dabei auf der Untersigginger Straße unterwegs, während der ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 08:56

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Riskanter Überholvorgang gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer Am Freitag gegen 21:50 Uhr gefährdete ein 46-jähriger Lenker eines Audi A4 durch sein Überholmanöver auf der L318 bei Leutkirch im Bereich Haselburg nicht nur sich, sondern auch weitere Verkehrsteilnehmer. Der Lenker des Audi befuhr die L318 von Isny kommend in Richtung Leutkirch, als er auf Höhe Haselburg, trotz Gegenverkehr, zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren