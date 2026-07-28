Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall nach Wendemanöver auf Autobahnabfahrt

Oldenburg (ots)

Gestern Mittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Osternburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Mann aus Bremerhaven mit seinem Pkw zunächst die A28 in Fahrtrichtung Bremen und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Osternburg. Noch im Abfahrtsbereich wendete der Mann sein Fahrzeug, um wieder auf die Autobahn aufzufahren.

Hinter dem 44-Jährigen fuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Pkw des 44-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Gegen den 44-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf Autobahnen sowie auf den Auf- und Abfahrten niemals gewendet oder rückwärts gefahren werden darf. Wer während der Fahrt bemerkt, eine Ausfahrt versehentlich genommen zu haben, sollte diese bis zum Ende durchfahren und erst an geeigneter Stelle wenden, um anschließend wieder auf die Autobahn aufzufahren. Wendemanöver auf Autobahnen und in den Anschlussstellen stellen eine erhebliche Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer dar und können, wie in diesem Fall, zu Verkehrsunfällen führen (897128).

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