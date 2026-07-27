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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Exhibitionist in Oldenburg - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am Freitagabend erhielt die Polizei die Meldung über einen Exhibitionisten im Kreuzungsbereich der Bürgerstraße Ecke Junkerstraße in Oldenburg. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und Hinweise auf den Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegnete einer 29-jährigen Oldenburgerin gegen 18:55 Uhr gemeinsam mit ihren Kindern ein älterer Mann auf einem roten E-Mobil, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die Mutter entfernte sich umgehend mit ihren Kindern und verständigte die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Der Tatverdächtige wird als etwa 60 bis 70 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll kurze graue Haare getragen haben und mit einer grauen Jogginghose sowie einem dunkelgrauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Zudem soll er mit einem roten E-Mobil unterwegs gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer den Mann gesehen hat oder sonstige Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten (889591).

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

 
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