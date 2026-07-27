Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Oldenburg (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Edewecht Gegenstände auf der Fahrbahn der Hauptstraße platziert und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Gegen 03:27 Uhr erhielt die Polizei den ersten Hinweis auf mehrere Gegenstände auf der Hauptstraße in Höhe eines Eiscafés. Ein Verkehrsteilnehmer räumte die Hindernisse von der Fahrbahn, sodass die Straße zunächst wieder frei befahrbar war.

Rund 20 Minuten später, gegen 03:45 Uhr, kam es an derselben Örtlichkeit infolge von Gegenständen auf der Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Edewecht befuhr die Hauptstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Süddorf und konnte eine Kollision mit den Hindernissen nicht mehr verhindern. Sein Auto erlitt Beschädigungen am vorderen und hinteren Stoßfänger. Auf der Fahrbahn lagen Stühle des angrenzenden Eiscafés, der Sockel einer Baustellenbake sowie ein Poller.

Der Fahrer und sein Beifahrer bemerkten unmittelbar nach dem Verkehrsunfall mehrere Jugendliche im Nahbereich des Ereignisortes, die sich fluchtartig entfernten. Der Beifahrer des beschädigten Autos nahm zunächst fußläufig die Verfolgung auf. Die dunkel gekleideten Personen konnten jedoch unerkannt fliehen. Eine Person soll sich dabei auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen befunden und einen Helm getragen haben.

Der Ereignisort befindet sich im Zentrum von Edewecht. Die Hauptstraße war in diesem Bereich zur Nachtzeit nicht beleuchtet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen oder zum Tatgeschehen geben können, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403-9270 in Verbindung zu setzen.

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