Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradcodieraktionen bei der Polizeistation Seligenstadt: Schutz vor Fahrraddiebstahl

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Seligenstadt (ots)

(fg) Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Seligenstadt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu zwei kostenlosen Fahrradcodieraktionen ein. Diese finden an folgenden Terminen statt:

- Montag, 6. Juli 2026, von 10 Uhr bis 14 Uhr - Dienstag, 7. Juli 2026, von 10 Uhr bis 14 Uhr

Veranstaltungsort ist die Polizeistation Seligenstadt, Giselastraße 1, 63500 Seligenstadt.

Durch die Codierung wird das Zweirad dauerhaft gekennzeichnet und kann im Falle eines Diebstahls leichter seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Gleichzeitig wirkt die Kennzeichnung abschreckend auf potenzielle Diebe und trägt somit zur Diebstahlprävention bei.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail unter svo-seligenstadt.ppsoh@polizei.hessen.de anzumelden.

Angemeldete bringen bitte einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad sowie ein gültiges Ausweisdokument mit.

Für Fragen steht die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Seligenstadt, Polizeioberkommissarin Lisa Spitz, gerne zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

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