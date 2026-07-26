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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 25./26.07.2026

Oldenburg (ots)

Stadtgebiet Oldenburg: Sachbeschädigungen und Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Sachbeschädigungen durch Steinwurf

Am Samstag, 25.07.2026, kam es in den frühen Morgenstunden in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr zu zwei gezielten Sachbeschädigungen. Bislang noch unbekannte Täter warfen Pflastersteine gegen Fenster und Eingangstüren eines Wohnhauses in der Gertrudenstraße sowie eines Bürogebäudes an der Alexanderstraße. Der Sachschaden wird an beiden Gebäuden jeweils auf eine untere vierstellige Summe geschätzt (889559/889790).

Einbruchdiebstähle in Gastronomiebetriebe Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstag, 23.07.2026, und Freitag, 24.07.2026, vergeblich, die Tür einer Bar an der Nadorster Straße aufzuhebeln. In der Nacht zu Samstag, 25.07.2026, drangen unbekannte Täter über ein Fenster in ein Restaurant an der Nadorster Straße ein und entwendeten unter anderem Alkoholika (888347/889917).

Die Polizei Oldenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleitung
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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