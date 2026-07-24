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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Wohnhaus und Kellerraum

Oldenburg (ots)

Westerstede. Zwischen Montagmittag und Donnerstagabend kam es in der Schulstraße im Westersteder Ortsteil Ocholt zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut unerkannt. Die Polizei Westerstede hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04488-8330 zu melden.

Oldenburg. In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Alexanderstraße, nahe des Gertrudenfriedhofs und entwendeten daraus Werkzeuge. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441-790-4115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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