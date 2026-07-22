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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verfassungsfeindliche Parolen während einer Veranstaltung

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll am Dienstag, den 14. Juli 2026, gegen 20:00 Uhr, während einer Veranstaltung auf dem Schlossplatz in Oldenburg eine Person mehrfach verbotene nationalsozialistische Parolen gerufen haben. Andere Personen wurden hierauf aufmerksam und informierten Mitarbeiter der Veranstaltung und die Polizei.

Die Person, die die Parolen gerufen haben soll, wird als kräftig beschrieben und soll eine dunkelorangene Hose, rote Hosenträger und ein T-Shirt mit einem Print getragen haben.

Der Staatsschutz hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verhalten des Verursachers an dem Abend machen können, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441/7904115 zu melden (843723).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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