Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei Verkehrskontrolle den richtigen Riecher - zahlreiche Straftaten aufgedeckt -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Da hatte die Polizei genau den Richtigen kontrolliert. Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Mittwochnachmittag (08. Juli) haben Polizeibeamte der Polizeiwache Bad Berleburg einen Audi mit Düsseldorfer Kennzeichen angehalten. Die anschließende Kontrolle ergab eine Vielzahl von Straftaten.

Gegen 14:30 Uhr kam den Beamten das Fahrzeug in der Bahnhofstraße entgegen. Kurz darauf erfolgte die Verkehrskontrolle. Der bereits polizeibekannte 24-jährige Fahrer gab sofort zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Inaugenscheinnahme des Audi stellten die Beamten fest, dass zwei unterschiedliche Düsseldorfer Kennzeichen vorne und hinten an dem PKW befestigt waren.

Eine Überprüfung ergab, dass beide Kennzeichen bei einem Diebstahl weggekommen waren. Der 24-Jährige räumte ein, die Kennzeichen von einem geparkten LKW-Gespann vor drei Tagen in Kreuztal entwendet zu haben. Er habe kurz zuvor den stillgelegten Audi gekauft und diesen noch nicht zuglassen. Um nicht aufzufallen, habe er daher die geklauten Kennzeichen an dem Audi angebracht. Die Kontrolle des Autos ergab zudem, dass es auch nicht versichert war.

Bei der Überprüfung des 24-Jährigen ging es mit den Feststellungen von Verstößen munter weiter. Der Fahrer hatte eine Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Zudem gestand der junge Mann, Cannabis konsumiert zu haben.

Die Beamten ordneten daher eine Blutprobenentnahme an, die auf der Polizeiwache in Bad Berleburg durch einen Arzt durchgeführt wurde. Die Kennzeichen stellten die Ordnungshüter sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige wieder entlassen. Den Mann erwarten nun aufgrund der zahlreichen Verstöße ein umfangreiches Strafverfahren.

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