Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Körperverletzungsdelikte in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag hat sich eine gefährliche Körperverletzung in der Achternstraße in Oldenburg ereignet, die am Sonntag der Polizei gemeldet wurde. Eine 20-jährige Frau hielt sich in Begleitung zweier weiterer Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren in der Achternstraße auf, als eine Gruppe von sechs bis sieben unbekannten Männern die Frauen dazu einlud, die Gruppe zu begleiten.

Nachdem die Freundinnen die Einladung ablehnten, ging die Gruppe zunächst fußläufig weiter, suchte die drei Frauen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, gegen 02:00 Uhr, erneut in der Achternstraße auf.

Bei dem zweiten Aufeinandertreffen gingen zwei Männer aus der Gruppe auf die Frauen zu und begannen, diese zu beleidigen. Im weiteren Verlauf spuckte einer der beiden Täter die 20-Jährige an. Der andere unbekannte Täter warf sie mit einer E-Zigarette ab und trat das Opfer mehrfach.

Den Täter, der das Opfer bespuckt hat, kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 172 cm groß und schlank. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und mutmaßlich schwarze Schuhe. Der zweite Täter hat einen Bart und dunkle Augen. Er trug ein weißes T-Shirt und eine beige Jacke. Die Männer in der Gruppe sind schätzungsweise zwischen 21 und 26 Jahre alt und westasiatischen Phänotyps.

Den drei Frauen gelang es, sich nach dem Vorfall fußläufig von der Gruppe zu entfernen. Die 20-Jährige suchte im Anschluss ein Krankenhaus auf (863879).

Bereits am Dienstag, den 14.07., kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Cloppenburger Straße in Oldenburg zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen habe ein 62-jähriger Mann beobachtet, wie es zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Parkplatz gekommen sei, woraufhin dieser eingeschritten sei, um zu schlichten.

Das Paar habe sich daraufhin zunächst mit ihrem Auto von der Örtlichkeit entfernt. Kurze Zeit später sei der unbekannte Mann jedoch zurückgekehrt und habe auf den 62-Jährigen unvermittelt eingeschlagen. Als dieser hierdurch zu Boden ging, soll der Tatverdächtige weiterhin auf 62-Jährigen eingetreten haben. Dieser ist durch die Tat leicht verletzt worden. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung (845809).

Der Täter wird auf 45 Jahre geschätzt, ist ca. 160 - 170 cm groß, kräftig, westasiatischen Phänotyps mit kurzen dunklen Haaren und dunkler Bekleidung.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441-7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell