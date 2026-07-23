Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in ein Toilettenhaus in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einbruch in ein Toilettenhaus einer Gaststätte in der Straße Am Hogen Hagen in Bad Zwischenahn gekommen sei.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Toilettenhaus ein und entwendeten Bargeld.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (876948)

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