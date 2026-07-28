Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Tag ist eine 82-jährige Radfahrerin aus Oldenburg schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 11:50 Uhr im Kreuzungsbereich Haarenufer/ Lindenallee. Die 82-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße "Haarenufer" stadtauswärts. Zeitgleich befuhr eine 53-jährige Oldenburgerin mit ihrem Pkw die Lindenallee aus Richtung Ofener Straße. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte, die Kreuzung zu überqueren. Dabei übersah sie nach bisherigen Ermittlungen die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Durch die Kollision erlitt die 82-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 53-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet(896999).

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