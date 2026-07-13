Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung vor einer Bar mit anschließender Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad (11.07.2026)

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße vor einer Bar am Samstagabend ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Gegen 20 Uhr gerieten zwei Gäste der Bar aneinander. Zur Klärung des Sachverhaltes entfernten sich die zwei Männer im Alter von 44 und 26 Jahren etwas von der Bar und führten ihre Auseinandersetzung mit Fausthieben fort. Nachdem die Polizei informiert worden war, flüchtete der 44-Jährige auf seinem Fahrrad in Richtung Unterstadt. Nach einer kurzen Nachfahrt kontrollierten die Beamten den Mann und stellten eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Der 44-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung dauern an.

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