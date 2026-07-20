Polizei Bochum

POL-BO: Dreijähriges Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 19. Juli, an der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum ist ein dreijähriger Junge leicht verletzt worden.

Ein Bochumer (29) befuhr mit seinem Auto gegen 15.30 Uhr die Oskar-Hoffmann-Straße in Fahrtrichtung Königsallee. Nach bisherigen Ermittlungen lief das Kind aus Kaufbeuren zwischen geparkten Autos in Höhe der Hausnummer 77b plötzlich auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Junge leichte Verletzungen zuzog. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell