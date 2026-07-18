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Polizei Bochum

POL-BO: Angriff in Flüchtlingsunterkunft: Polizei nimmt Tatverdächtigen (19) fest

Witten (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum

Nach dem Messerangriff gegen einen 39-jährigen Iraker in einer Bochumer Flüchtlingsunterkunft (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6316326) hat die Polizei einen Syrer (19) festgenommen.

Der 19-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, seinen 39-jährigen Mitbewohner am Freitagmorgen, 17. Juli, nach einem längeren Streit mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Anschließend war er geflüchtet.

Die Polizei suchte mit starken Kräften nach ihm - und war erfolgreich: Am Samstagmorgen, 18. Juli, nahmen die Beamten ihn an der Brauckstraße fest. Der Tatverdächtige war kurz zuvor in seine Unterkunft zurückgekehrt.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den Syrer an.

Der 39-jährige Geschädigte ist nach einer Operation mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Ermittlungen der Mordkommission unter Leitung von Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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