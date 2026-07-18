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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Wattenscheid: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Auf frischer Tat ertappte ein Bochumer am Freitagabend, 17. Juli, zwei Einbrecher an der Haustür seiner Wohnung. Die Täter flüchteten, die Polizei fahndet jetzt nach ihnen.

Gegen 19.30 Uhr kehrte der Mann zu seiner Wohnung an der Baumgartenstraße in Wattenscheid zurück und bemerkte zwei Männer, die an seiner Haustür hebelten. Als er sie ansprach, flüchteten sie mit einem blauen Auto. Ins Haus gekommen waren sie nicht.

So werden die gesuchten Männer beschrieben:

   1. Tatverdächtiger: 165-170 cm groß, Bart, schwarze Haare.
   2. Tatverdächtiger: 180-165 cm groß, glatte, blond-braune Haare, 
      grünes Shirt.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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