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Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (29) wird verletzt: Polizei sucht roten Opel Corsa

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer (29, aus Mühlheim an der Ruhr) sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer, bzw. einer beteiligten Autofahrerin.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer um kurz vor 22 Uhr auf der Zollstraße in Bochum-Höntrop unterwegs. In Höhe der Ruhrstraße hielt er hinter einem verkehrsbedingt wartenden Auto. Als dieses nach Aussage des 29-Jährigen plötzlich zurücksetzte, rollte dieser mit seinem Motorrad ebenfalls ein Stück weit zurück und stürzte. Zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin setzte seine, bzw. ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Wagen handelt es sich um einen roten Opel Corsa mit Bochumer Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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