Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Lachendorf (ots)

In der Jarnser Straße in Lachendorf ist es gestern Morgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde hierbei leichtverletzt.

Ein 87-jähriger befuhr gegen 07:30 Uhr mit seinen VW Polo die Jarnser Straße von Lachendorf in Richtung Jarnsen. Bei regennasser Fahrbahn kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte dieser mit einem 60-Jährigen, der mit seinem Ford Transit in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der 87-jährige durchbrach anschließend einen Holzzaun, wo er zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 87-jährige Beifahrerin im VW Polo leichtverletzt. Ins Krankenhaus musste diese glücklicherweise aber nicht. Der VW Polo wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit ist. Der Ford Transit wurde ebenfalls stark beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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