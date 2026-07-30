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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der A29 - Lkw kollidiert mit Mittelschutzplanke

Oldenburg (ots)

Gestern ereignete sich gegen 12:23 Uhr auf der A29 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Jaderberg und Hahn-Lehmden ein Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Tschechien aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Diese wurde auf einer Länge von etwa 50 Metern erheblich beschädigt. Durch den Aufprall verteilten sich Trümmerteile auf beide Überholfahrstreifen.

Der Lkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der 53-Jährige blieb nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Für die Bergung des Fahrzeugs mussten Teile der Autobahn für rund drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Leonie Grosser
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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